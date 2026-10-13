Leipzig (dpa/sn) - Der Deutsche Jazzpreis soll die Aufmerksamkeit auf die vielfältige Musikszene richten - nächstes Jahr wird er erstmalig in Leipzig verliehen. Am 2. Juni 2027 werden im Schauspiel Leipzig herausragende nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler geehrt, wie die Initiative Musik mitteilte. Hauptförderer der Auszeichnung ist der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien.
Auszeichnung im Jazz Deutscher Jazzpreis wird 2027 in Leipzig verliehen
dpa 13.10.2026 - 14:09 Uhr