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  4. Deutscher Jazzpreis wird 2027 in Leipzig verliehen

Auszeichnung im Jazz Deutscher Jazzpreis wird 2027 in Leipzig verliehen

Der Deutsche Jazzpreis würdigt herausragende Musikerinnen und Musiker aus dem In- und Ausland. 2027 wird er in Leipzig vergeben.

Auszeichnung im Jazz: Deutscher Jazzpreis wird 2027 in Leipzig verliehen
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Der Preis wird 2027 erstmals in Leipzig verliehen. (Archivbild) Foto: Sina Schuldt/dpa

Leipzig (dpa/sn) - Der Deutsche Jazzpreis soll die Aufmerksamkeit auf die vielfältige Musikszene richten - nächstes Jahr wird er erstmalig in Leipzig verliehen. Am 2. Juni 2027 werden im Schauspiel Leipzig herausragende nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler geehrt, wie die Initiative Musik mitteilte. Hauptförderer der Auszeichnung ist der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. 

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Im Rahmen des Deutschen Jazzpreises werden insgesamt 19 Auszeichnungen vergeben. Jede davon ist nach Veranstalterangaben mit mindestens 10.000 Euro dotiert. Ausgezeichnet werden unter anderem - jeweils national und international - das Album des Jahres und das Debütalbum des Jahres. Außerdem wird ein Preis für das Lebenswerk an eine Künstlerin oder einen Künstler vergeben. Die Einreichungsfrist für den Jazzpreis läuft vom 26. Oktober bis 30. November 2026.