Auszeichnung im Jazz: Deutscher Jazzpreis wird 2027 in Leipzig verliehen

Im Rahmen des Deutschen Jazzpreises werden insgesamt 19 Auszeichnungen vergeben. Jede davon ist nach Veranstalterangaben mit mindestens 10.000 Euro dotiert. Ausgezeichnet werden unter anderem - jeweils national und international - das Album des Jahres und das Debütalbum des Jahres. Außerdem wird ein Preis für das Lebenswerk an eine Künstlerin oder einen Künstler vergeben. Die Einreichungsfrist für den Jazzpreis läuft vom 26. Oktober bis 30. November 2026.