Mike Kämmer, der Präsident der Handwerkskammer Südthüringen, begrüßte die langjährigen Handwerksmeister der Region an diesem besonderen Tag, ein Tag der Ehrung, der Wertschätzung und des Dankes. „Als Sie Ihre Meisterprüfung abgelegt haben, da waren dies mitunter politisch bewegende Zeiten. Dennoch haben Sie damals eine wichtige Entscheidung getroffen – für sich persönlich, aber auch für die Gesellschaft. Sie haben die Meisterprüfung abgelegt, und oft wenig danach den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt“, sagte er. Das ist nun ein halbes Jahrhundert oder gar länger her. „Es zeigt uns die Treue zu Ihrem Beruf – und dem Handwerk insgesamt. Was sich junge Leute von heute kaum noch vorstellen können: Sogar Hunger gehörte damals oft noch zum Alltag und den Erfahrungen, die Sie kennenlernen mussten. Mit Ihrer Lehre haben sie den Grundstein dafür gelegt, später eine Meisterprüfung ablegen zu können. In den 50er Jahren war dies noch eine Seltenheit, erst später nahmen die Zahlen wieder zu“, sagte Kämmer.