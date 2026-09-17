München - Die für die Ballon-d'Or-Wahl nominierte deutsche Fußball-Nationalspielerin Klara Bühl erwartet in den kommenden Jahren mehr deutsche Kandidatinnen bei dieser Ehrung. "Ich denke, dass wir im Moment viele gute Talente haben. Vielleicht konnten sie ihr Potenzial nicht in jedem Spiel unter Beweis stellen, aber wenn ich mir unsere Nationalmannschaft anschaue, sind das wirklich, wirklich gute junge Spielerinnen", sagte Bühl in einer Medienrunde. "Sie werden in den nächsten Jahren durchstarten."