Auszeichnung Ilse Aigner erhält "Großen Tiroler Adler-Orden"

Innsbruck - Die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner ist mit dem "Großen Tiroler Adler-Orden" geehrt worden. Damit gehört die CSU-Politikerin zu 14 Persönlichkeiten, die bei der diesjährigen Verleihung in Innsbruck ausgezeichnet wurden. Die von Landeshauptmann Anton Mattle geehrten Personen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Sozialem, Katastrophenschutz, Landwirtschaft und Verwaltung "sind Tirol in enger Freundschaft verbunden" und "haben mit ihrem Einsatz die Entwicklung des Landes auf ihre Art und Weise unterstützt", hieß es in einer Mitteilung.