 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Ilse Aigner erhält "Großen Tiroler Adler-Orden"

Auszeichnung Ilse Aigner erhält "Großen Tiroler Adler-Orden"

Ilse Aigner wird für ihren Einsatz für die Zusammenarbeit zwischen Bayern und Tirol ausgezeichnet. Mit ihr erhalten 13 weitere Persönlichkeiten diese Würdigung.

Auszeichnung: Ilse Aigner erhält Großen Tiroler Adler-Orden
1
Ilse Aigner ist mit dem "Großen Tiroler Adler-Orden" ausgezeichnet worden. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

Innsbruck - Die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner ist mit dem "Großen Tiroler Adler-Orden" geehrt worden. Damit gehört die CSU-Politikerin zu 14 Persönlichkeiten, die bei der diesjährigen Verleihung in Innsbruck ausgezeichnet wurden. Die von Landeshauptmann Anton Mattle geehrten Personen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Sozialem, Katastrophenschutz, Landwirtschaft und Verwaltung "sind Tirol in enger Freundschaft verbunden" und "haben mit ihrem Einsatz die Entwicklung des Landes auf ihre Art und Weise unterstützt", hieß es in einer Mitteilung.

Nach der Werbung weiterlesen

Gewürdigt wurde Aigners Einsatz für die nachbarschaftlichen sowie grenzüberschreitenden Beziehungen zwischen Bayern und Tirol - insbesondere beim Transit durch die Alpen. Die 61-Jährige stehe "für eine Politik des Miteinanders, für Dialog statt Konfrontation", hieß es in der Laudatio. 

Der "Große Tiroler Adler-Orden" trägt die lateinische Inschrift "Pro Amicitia" ("Für Freundschaft") und wird an einem weiß-roten Band verliehen.