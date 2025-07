Leipzig/Berlin - In rund zwei Monaten wird in Leipzig wieder der Medienpreis Goldene Henne vergeben. Damit Promis aus Kultur, Sport und Gesellschaft eine Trophäe in den Händen halten können, läuft jetzt in der Skulpturengießerei Knaak in Berlin die Arbeit auf Hochtouren: Die Goldenen Hennen werden - jede als Einzelstück - in Handarbeit gefertigt.