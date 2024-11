München - Entertainer Robbie Williams möchte sich seinen "Bambi" persönlich in München abholen, auch Rockstar Bryan Adams soll ausgezeichnet werden, ebenso Schauspieler und Oscar-Preisträger Kevin Costner: Am Donnerstag vergibt Hubert Burda Media mit dem "Bambi" einen der wichtigsten Medien- und Fernsehpreise in Deutschland.