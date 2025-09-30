Auszeichnung für Schulen: Schule aus Thüringen bei Deutschem Schulpreis erfolgreich

Berlin/Weimar (dpa/th) - Eine Schule aus Thüringen ist beim Deutschen Schulpreis ausgezeichnet worden. Die Jenaplanschule in Weimar belegte einen von fünf zweiten Plätzen. Dafür erhält die Einrichtung 30.000 Euro Preisgeld. "Ich freue mich riesig über den Erfolg der Jenaplanschule Weimar, die mit ihrem klaren pädagogischen Profil, dem gelebten Teamgeist und der konsequenten Schulentwicklung die Jury überzeugt hat", so Thüringens Bildungsminister Christian Tischner. Die Schule setze auf Kreativität und innovative Unterrichtsgestaltung, so der CDU-Politiker.