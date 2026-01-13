Nein, die Katzen, die bei Ramona Ritz ein Zuhause gefunden haben, sind nicht wie andere Samtpfoten. Schon gar nicht sind sie so, wie sich die meisten Tierliebhaber ihre vierbeinigen Freunde wünschen: perfekt. Fibi, Raider, Goldi und Beinchen-Paulchen haben alle schier unglaubliche Geschichten hinter sich und Ramona Ritz an ihrer Seite, die immer an sie glaubte. Sie mobilisierte alles, um ihnen ihre Gesundheit zurückzugeben und ihnen ein Katzen-Paradies zu schaffen. Egal, ob ihnen ein Auge oder ein Bein fehlte oder sie so heruntergekommen, abgemagert und voller Parasiten waren wie Fibi, die einst ein jämmerliches Dasein auf einem Schrottplatz fristete. Und, sie setzt alles daran, die von Hauskatzen abstammenden Schattentiere, unbequem gewordene, ausgesetzte oder entlaufene Katzen zu finden, zu fangen, zu versorgen und zu vermitteln.