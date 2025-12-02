Es klingt ein bisschen unglaublich, wenn Frank Dill sagt: „Ich bin kein Läufer, nein.“ Noch einmal eine Nachfrage, weil das ja wirklich schwer zu glauben ist bei jemanden, der den Werra-Rennsteig-Cup mit organisiert, seine Zeit und sein Wissen dabei so sehr einsetzt, dass er am Montagabend in Erfurt auf einer Bühne steht und durch den Landessportbund und die Thüringer Landesregierung geehrt wird. Die Antwort Dills bleibt die gleiche. Wirklich noch nie einen der Läufe beim sogenannten WRC absolviert? „Ich bin noch nicht mitgelaufen. Ich bin einer, der da nur Organisation macht.“ In diesem Satz Dills liegt so viel von dem, worum es an diesem Abend geht.