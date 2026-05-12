Auszeichnung für Demokratie Initiative Straßenfest Schmölln holt Demokratiepreis

Erfurt (dpa/th) - Sieben Initiativen, Projekte und Einzelpersonen sind mit dem Thüringer Demokratiepreis ausgezeichnet worden. Mit der Auszeichnung sind Preisgelder in Höhe von insgesamt 9.000 Euro verbunden. Der erste Hauptpreis ging nach Angaben des Sozialministeriums an die Initiative Straßenfest Schmölln für die kontinuierliche und nachhaltige Gestaltung eines respektvollen, solidarischen und vielfältigen Miteinanders sowie beispielgebendes bürgerschaftliches Engagement in der Ostthüringer Stadt.