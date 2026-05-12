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  6. Initiative Straßenfest Schmölln holt Demokratiepreis

Auszeichnung für Demokratie Initiative Straßenfest Schmölln holt Demokratiepreis

9.000 Euro Preisgeld und bewegende Geschichten: Wer in Thüringen für gelebte Demokratie ausgezeichnet wurde.

Erfurt (dpa/th) - Sieben Initiativen, Projekte und Einzelpersonen sind mit dem Thüringer Demokratiepreis ausgezeichnet worden. Mit der Auszeichnung sind Preisgelder in Höhe von insgesamt 9.000 Euro verbunden. Der erste Hauptpreis ging nach Angaben des Sozialministeriums an die Initiative Straßenfest Schmölln für die kontinuierliche und nachhaltige Gestaltung eines respektvollen, solidarischen und vielfältigen Miteinanders sowie beispielgebendes bürgerschaftliches Engagement in der Ostthüringer Stadt.

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Weitere Hauptpreise wurden an Luis Ahner für die Unterstützung der queeren Community und geflüchteter Menschen in Mühlhausen vergeben sowie an den Pfad des Gedenkens für die kontinuierliche Gestaltung eines Erinnerungs- und Gedenkweges in Ohrdruf. Zudem gab es vier Anerkennungspreise.

Die bereits zum 12. Mal verliehene Auszeichnung würdigt das Engagement von Menschen und Initiativen, die sich für eine aufgeschlossene und vielfältige Gesellschaft einsetzen. "Die zahlreichen Einsendungen zeigen auch in diesem Jahr wieder eindrucksvoll, wie lebendig demokratisches Engagement in unserem Freistaat ist", betonte Sozialministerin Katharina Schenk (SPD).