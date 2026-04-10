Die Gemeinde Breitungen hat es per Urkunde inzwischen schriftlich: Für Service, Sanitärbereich, die Standplätze, den Empfang und somit das Gesamtpaket darf der Campingplatz am Kiessee weiter vier Sterne tragen. Die Urkunde ist frisch und hängt in der Rezeption am Strandbad. Für Breitungens Bürgermeister Ronny Römhild hat das einen hohen Stellenwert. „Die Gäste wissen so wirklich, woran sie sind“, sagt er. Im Internet gebe es zahlreiche Bewertungsmöglichkeiten für alle möglichen Unterkünfte. „Davon sind viele positive Einschätzungen käuflich. Das ist kein Geheimnis. Im Unterschied dazu sind wir offiziell zertifiziert“, so der Ortschef.