München (dpa/lby) - Konrad Laimer und Sarah Zadrazil vom FC Bayern München sind Österreichs Fußballer und Fußballerin des Jahres 2025. Dies ergab die von der APA (Austria Presse Agentur) unter den Trainern der zwölf Bundesliga-Clubs durchgeführte Wahl. Für Allrounder Laimer ist es eine Premiere, der 28-Jährige folgt auf Christoph Baumgartner (RB Leipzig). Mittelfeldspielerin Zadrazil wurde bereits 2018 geehrt, vor der 32-Jährigen hatte Barbara Dunst (damals Eintracht Frankfurt) gewonnen.
Auszeichnung für Bayern-Stars Laimer und Zadrazil Österreichs Fußballer des Jahres
dpa 23.12.2025 - 10:08 Uhr