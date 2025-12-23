Auszeichnung für Bayern-Stars Laimer und Zadrazil Österreichs Fußballer des Jahres

"Konny ist beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft seit vielen Jahren ein absolutes Vorbild für Verlässlichkeit, Leidenschaft, Einsatz und nicht zuletzt für einen Teamgeist, der alle mitreißt. Neulich wurde ihm der Spitzname 'Alpen-Zidane' verliehen – in meinen Augen hat er auf alle Fälle einen Turbo im Schuh", sagte Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund über Laimer, der im Sommer 2023 von RB Leipzig nach München gewechselt war und sich zu Mr. Zuverlässig beim Rekordmeister entwickelt hat.