London/Berlin - Die Abstimmungszahlen sind endlich da: Bayern-Stürmer Harry Kane hat den Ballon d'Or mit knappem Vorsprung vor Kylian Mbappé gewonnen. Kane lag am Ende nur 28 Punkte vor seinem französischen Rivalen von Real Madrid. Das zeigt das genaue Endergebnis, das die französische Zeitung "L'Equipe" und das Fachmagazin "France Football" am Abend veröffentlichten. Demnach kam Kane auf 1055 Punkte, Mbappé auf 1027 Zähler. Barcelonas spanischer Jungstar Lamine Yamal erreichte 881 Punkte. Auf den Plätzen vier und fünf folgten Rodri (726 Punkte) und Lionel Messi (612 Punkte).