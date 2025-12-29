Schulabschluss, Ausbildung, Berufsstart – Lukas Brzezinskis Weg ins Arbeitsleben sah etwas anders aus, weniger geradlinig. Dieser mit ein, zwei Umleitungen versehene Weg führte den jungen Suhler dennoch ans Ziel und zwar ziemlich erfolgreich. Für seine sehr guten Leistungen als Auszubildender zum Industrieelektriker Fachrichtung Geräte und Systeme bei der Schaeffler Industrial Drives AG erhielt Lukas Brzezinski nämlich einen Bildungsfuchs.