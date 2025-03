Allersdorf muss in Zukunft auf zwei wichtige Stützen verzichten, wenn es um das gesellschaftliche Leben im Ort geht. Gabi und Heinz Burghausen sind zu ihren Kindern gezogen. Hinterlassen haben sie im Ort vieles, was sie eigenhändig verschönert haben, wie das Begrüßungsschild am Ortseingang, den Aussichtsturm, das Denkmal. Nicht nur deshalb wurden sie beim Empfang zur Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeit ausgezeichnet. Sie hatten die Vereinsleitung des Böllerschützenvereins am Langen Berg und die stellvertretende Vereinsleitung des Heimatvereins Allersdorf inne. Der Thüringer Schützenverband schloss sich dem Dank der Gemeinde für die ehrenamtliche Arbeit an und verlieh Heinz Burghausen das Ehrenkreuz des Thüringer Schützenbundes in Bronze. Jörg Teifel übernahm im Auftrag des Schützenbundes die Ehrung.