Auszeichnung der Medien: Gauck erhält Freiheitspreis - Verleihung am Tegernsee

Gmund am Tegernsee - Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck erhält in diesem Jahr den Freiheitspreis der Medien. Den Preis erhält er nach Angaben der Weimer Media Group "für seinen unermüdlichen Einsatz für Demokratie und Freiheit"; die Verleihung soll am 7. Mai auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel am Tegernsee stattfinden. Die Veranstaltung geht bis zum 9. Mai und könnte somit noch in die Zeit der Koalitionsverhandlungen und der Regierungsbildung im Bund fallen. In den vergangenen Jahren war immer eine Vielzahl von Bundespolitikern dabei, etwa CDU-Chef Friedrich Merz und SPD-Chef Lars Klingbeil.