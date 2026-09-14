Auszeichnung: Courage-Medaille für Helfer aus Bayern

Zu den Geehrten zählen unter anderem zwei Männer, die im unterfränkischen Mellrichstadt mit bloßen Händen einen Messerangreifer zu stoppen versuchten, der auf eine Kollegin losging. In diesem Fall rettete das mutige Eingreifen der Kollegen die 59-Jährige nicht. Sie starb an den zielsicher geführten Stichen. Einer der beiden Helfer wurde lebensgefährlich verletzt und überlebte nur durch eine mehrstündige Notoperation, der andere trug schwere Verletzungen davon. Beide leiden bis heute unter dem Geschehen. Dennoch sind sie nach wie vor überzeugt, dass es richtig war einzugreifen.