Für ihre Rolle als Ayla Güner in "High Stakes" bei ZDFneo erhielt Jikeli eine Nominierung. Sie überzeugte laut Jury unter anderem mit der Darstellung des Zwiespalts ihrer Figur zwischen religiöser Überzeugung, Anerkennung und dem Reiz eines verbotenen Lebens. "Diese Ambivalenz stellt sie mit großer emotionaler Genauigkeit und feinem Ausdrucksvermögen dar."