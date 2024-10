München (dpa/lby) - Im Rahmen der Medientage München wird heute (19.00 Uhr) der Bayerische Fernsehpreis verliehen. Neben Produktionen für Fernsehen und Streaminganbieter gehen erstmals auch Formate für soziale Medien ins Rennen um einen Porzellan-Panther. Einige Gewinner stehen bereits fest. So erhält der Kabarettist Dieter Nuhr den Ehrenpreis, während Heidi Klum in der Kategorie Entertainment als Gastgeberin und Moderatorin von "Germany’s Next Topmodel by Heidi Klum" gewürdigt wird.