Auszeichnung: Bayerischer Bibliothekspreis an Stadtbücherei Würzburg

Bereits 2022 hat die Bibliothek der unterfränkischen Stadt mit ihren Zweigstellen einen Entwicklungsplan vorgelegt. Er sieht unter anderem ansprechend gestaltete Räume vor, in denen Besucherinnen und Besucher Ruhe finden oder sich austauschen können, bei erweiterten Öffnungszeiten bis in den Abend hinein. Auch Nachhaltigkeit, ökologische Bildung, digitales Lernen und Vielfalt spielen eine Rolle. Man wolle die Bedürfnisse der Menschen in den Vordergrund rücken, heißt es darin. Die Jury lobte insbesondere das Angebot Level3 in der Würzburger Stadtbücherei Falkenhaus mit Kursen, Workshops und Aktionen rund um die Digitalisierung für Menschen jeden Alters.