"Hier habe ich studiert, hier habe ich mein Examen gemacht, hier habe ich gearbeitet - nicht nur bei den Olympischen Spielen", sagte die gebürtige Heidelbergerin, die bei den Olympischen Spielen 1972 ihren heutigen Ehemann König Carl Gustaf kennenlernte. "Hier habe ich mich auch verliebt, aber damit höre ich jetzt auf - nicht das Verliebtsein, sondern meine Rede." Sie betonte ihre Verbundenheit mit der bayerischen Landeshauptstadt: "Ich habe zwei Koffer in München." Sie versprach: "Ich komme wieder."