Auszeichnung "Bauernseufzer" ist Deutschlands erste "Wurst des Jahres"

In Deutschland gibt es nach Angaben des Bratwurstmuseums rund 3.600 Wurstsorten, die für handwerkliches Wissen, überlieferte Rezepturen und regionale Besonderheiten stehen. Die Auszeichnung soll dem Schutz dieser Vielfalt dienen, sagte Thomas Mäuer. Co-Initiator der Auszeichnung ist der Zentralverband Naturdarm. Natürlicher Darm etwa vom Rind oder Schwein dient seit Jahrhunderten als Wursthülle.