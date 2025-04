Auszeichnung: Astrid-Lindgren-Gedächtnispreis für Französin Marion Brunet

Dotiert mit rund 460.000 Euro

Dotiert ist der Astrid Lindgren Memorial Award in diesem Jahr erneut mit einem satten Preisgeld in Höhe von fünf Millionen schwedischen Kronen - nach heutigem Umrechnungskurs sind das rund 460.000 Euro. Feierlich überreicht wird der Preis dann am 9. Juni im Konzerthaus von Stockholm - an jenem Ort, an dem alljährlich auch der Großteil der Nobelpreise verliehen wird.