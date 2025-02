Auszeichnung: 10.000 Euro für Umweltpreis ausgelobt

In diesem Jahr wird ein Sonderpreis für "Umweltfreundliche Mobilität im ländlichen Raum" vergeben. Er ist mit 4.000 Euro dotiert. Den Angaben nach können Projekte, aber auch künstlerische und journalistische Arbeiten eingereicht werden. Die Jury suche Beiträge, "die originell und nachhaltig angelegt sind, in ihrer praktischen Umsetzbarkeit überzeugen und den Umweltschutzgedanken in die Gesellschaft tragen". Der Umweltpreis soll am 24. September in Erfurt verliehen werden.