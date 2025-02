Anstatt wie vorgesehen am Freitag, 31. Januar, hätten die Betroffenen ihr Januargehalt erst am Montag, 3. Februar, erhalten. In der Zeit dazwischen sei wegen des Wochenendes keine Auszahlung möglich gewesen. Die genaue Ursache für die Verzögerung werde noch untersucht, sagte die Sprecherin. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.