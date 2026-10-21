Auswirkungen des Klimawandels Restholz wird zu Pflanzenkohle für Sachsens Schlossparks

Die Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten GmbH verwaltet die herrschaftlichen Immobilien des Freistaates. Das betrifft konkret die Albrechtsburg Meissen, den Klosterpark Altzella, Schloss Colditz, Burg Gnandstein, den Barockgarten Großsedlitz, Schloss Weesenstein, Burg Kriebstein, Burg Mildenstein, Schloss Moritzburg mit dem Fasanenschlösschen, Schloss Nossen, das Barockschloss Rammenau, Schloss Rochlitz, Burg Stolpen sowie die Schlösser und Gärten Dresden mit der Festung Dresden, den Großen Garten, den Stallhof, den Zwinger sowie das Schloss und den Park Pillnitz.