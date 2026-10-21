Auswirkungen des Klimawandels Restholz wird zu Pflanzenkohle für Sachsens Schlossparks

Vorhaben gliederte sich in mehrere Module

Das Projekt umfasste mehrere Gebiete. So wurde eine Baumschule im Großen Garten und eine Fläche für die Züchtung von Gehölzen in Pillnitz eingerichtet. Bei dem Vorhaben mit der Pflanzenkohle geht es darum, den sogenannten Schwammeffekt auszunutzen: Pflanzenkohle kann ein Vielfaches ihres Eigengewichts an Wasser und Nährstoffen speichern und langsam wieder abgeben. In Kooperation mit Wissenschaftlern der Technischen Universität Dresden entstand zudem der Prototyp eines halbautonomen Roboters, der bei der Bewässerung von Pflanzen in Pillnitz hilft.