Auswirkungen auf Schienennetz: Bahn sperrt nach Hitze mehrere Zugstrecken in Bayern

München (dpa/lby) - Mehrere Bahnstrecken in Bayern sind derzeit nach dem Hitzewochenende für den Zugverkehr gesperrt. Grund dafür sei, dass sich die Schienen bei extremer Hitze verziehen können, teilte eine Sprecherin der Bahn auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Betroffen sind in Bayern derzeit die Strecken von Zwiesel nach Bodenmais, von Cham nach Bad Kötzting sowie zwischen Murnau und Oberammergau.