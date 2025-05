Mercedes beschäftigt in Tuscaloosa mehr als 6.000 Menschen und stellt dort vor allem die großen SUV-Modelle GLS und GLE sowie deren Elektrovarianten her. Viele dieser Autos werden auch exportiert. Vergangenes Jahr liefen in dem Werk rund 260.000 Autos vom Band. Mercedes hat auf dem wichtigen US-Markt insgesamt knapp 325.000 Pkw verkauft. Wegen der zurzeit geltenden Importzölle von US-Präsident Donald Trump steht bei Mercedes in der Pkw-Sparte in diesem Jahr nahezu die Hälfte des eingeplanten operativen Gewinns im Feuer, wie die Schwaben am Vortag mitteilten.