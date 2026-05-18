Die Platzierung im Thüringer Einwohner-Ranking steht nicht in Frage: Der Kreis Schmalkalden-Meiningen hat 2025 Rang vier hinter der Landeshauptstadt Erfurt, dem Wartburgkreis und dem Kreis Gotha verteidigt. Zum Jahresende lebten nach Angaben des Thüringer Landesamtes für Statistik 118.927 Menschen in der Region zwischen Rennsteig und Rhön, Grabfeld und Werratal. Die Zahl belegt aber auch, dass die Bevölkerung weiter sinkt und mittelfristig die nächste Schallmauer wanken könnte. Seit Anbruch des Jahrhunderts hat der Kreis eine Stadt der Größe Meiningens oder Schmalkalden verloren, genau genommen noch etwas mehr. Das heißt, etwa 1000 Menschen pro Jahr, die Tendenz ist ungebrochen.