Das Weibchen flog über 3.200 Kilometer

Das Weibchen "Dr. Saurier" hatte am 21. April dieses Jahres das Winterquartier in Andalusien verlassen. Am 25. Mai erreichte es nach einer Flugstrecke von 3.200 Kilometern das Brutgebiet in Überlingen am Bodensee. Dort schloss es sich brütenden Artgenossen an, die zuvor aus dem Winterquartier in der Toskana nach Überlingen zurückgekehrt waren.