Auswilderung: Verschollene Luchsin Vreni taucht mit Jungtier im Wald auf

Vreni stammt aus dem Wildnispark Langenberg bei Zürich und wurde 2023 geboren. Nach Angaben des Projekts ist sie die erste in menschlicher Obhut geborene Luchsin, die in Deutschland nach einer Auswilderung im Freiland Nachwuchs bekommen hat. Für die Naturschützer ist das mehr als nur eine schöne Tiergeschichte. Der Nachwuchs gilt als wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer stabilen Luchspopulation im Thüringer Wald – als Verbindung zwischen den Beständen im Harz und im Bayerischen Wald.