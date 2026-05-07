Auswilderung: Verschollene Luchsin Vreni taucht mit Jungtier im Wald auf

Ilmenau (dpa/th) - Lange galt sie als verschollen, nun ist sie im Thüringer Wald wieder aufgetaucht - und zwar nicht allein: Auf aktuellen Wildkamera-Bildern streift die junge Luchsin Vreni gemeinsam mit ihrem Nachwuchs in der Nähe von Ilmenau durch die Nacht. Für das Artenschutzprojekt "Luchs Thüringen" ist das eine echte Sensation, denn seit ihrer Auswilderung im August 2024 galt Vreni als verschollen, wie der Thüringer Landesverband des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) mitteilte.