Auswilderung Junge Waldrappe erreichen Spanien - Reise mit Hindernissen

Flugtraining vor der langen Reise

Die 36 jungen Waldrappe waren nach Angaben des Waldrappteams in diesem Jahr im Tierpark Rosegg in Kärnten geschlüpft und mit der Hand aufgezogen worden. In Taching am See in Oberbayern absolvierten diese dann ein Flugtraining, um sich auf die weite Reise ins Winterquartier vorzubereiten.