Die Besucher hat Carlo längst gehört. Er hockt tief im Himbeerdickicht und hofft darauf, nicht entdeckt zu werden. Doch den Augen von Förster Ronny Eckhardt entgeht der Luchs nicht. Er kennt die Lieblingsplätze seines Schützlings. Ein- bis zweimal am Tag schaut der Mitarbeiter des Oberhofer Forstamtes bei der Katze vorbei. Er überprüft, ob sie fit ist und ob sie einen Ausbruchsversuch unternommen hat. Einen Kanister Frischwasser und ein Stück gut gekühltes Reh hat er dabei – die Leibspeise des jungen Luchses.