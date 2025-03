Klimawandel erschwert Flug über die Alpen

Vor allem aber macht der Klimawandel den Zugvögeln auf ihrem Weg in ihr Winterquartier in der Toskana zu schaffen: Im Herbst fehle immer öfter die Thermik an den Alpen. "Sie brauchen die Thermik, um über die Alpen zu kommen - immer mehr Vögel scheitern im Herbst. Wir müssen jedes Jahr die gescheiterten Vögel wegfangen und über den Alpenkamm bringen - eine Notfallmaßnahme", sagt Fritz. Nach Spanien ist der Weg mit rund 2.600 Kilometer zwar dreimal so weit, dafür geht es nicht über hohe Berge.