Nach Zahlen des Bundeskriminalamtes (BKA), das im Bereich des sexuellen Missbrauchs zentral Fälle sichtet, werden monatlich rund 16.000 Fälle gemeldet. Das BKA arbeitet seit einigen Jahren mit der gemeinnützigen Organisation NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) zusammen, die wiederum mit amerikanischen Internetanbietern in Kontakt steht.

Kann man gegen Verdächtige präventiv vorgehen?

"Eile ist geboten und wünschenswert. Für die Anordnung von Untersuchungshaft wegen Wiederholungsgefahr genügt der Verdacht des Besitzes kinderpornografischer Darstellungen aber nicht", erklärt Krawczyk. "Auch präventive polizeiliche Maßnahmen wie ein Gewahrsam sind davon abhängig, dass zum Beispiel eine Sexualstraftat bevorsteht."

Davon könne beim Besitz pornografischer Darstellungen nicht automatisch ausgegangen werden. Mit Blick auf den Fall der 13-jährigen Lisa betonte Krawczyk: "Nicht jeder Besitz von Kinderpornografie führt zu einem reellen Kindesmissbrauch oder gar zu einem Tötungsdelikt."

Welche Konsequenzen erwarten Täter?

In der Regel werde eine Anklage erhoben, so dass sich die Beschuldigten vor Gericht der Sache stellen müssten. Eine Erledigung durch den Erlass eines Strafbefehls sei eher selten. "Wir wollen nicht, dass die Menschen die Sache verdrängen können. Außerdem kann in einem Prozess anders auf die Angeklagten Einfluss genommen werden", so Büchner. So könne etwa bei einer Bewährungsstrafe eine Therapie zur Auflage gemacht werden.

Für den bloßen Besitz von kinderpornografischen Aufnahmen sind nach dem Strafgesetz bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe möglich. Da die meisten Täter jedoch - wohl auch wegen der Beweislage - geständig sind, werden sie in der Regel zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. "Bei hartnäckigen Wiederholungstätern wird jedoch eine Haftstrafe verhangen", so Büchner.