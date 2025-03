Nirgendwo in Deutschland sind sportliche Geländewagen so weit verbreitet wie in Suhl und Sonneberg. Das geht aus einer Auswertung von Versicherungsdaten des Vergleichsportals Verivox hervor, die das Unternehmen am Freitag in Heidelberg veröffentlicht hat. Demnach ist der SUV-Anteil in ländlicheren, dünn besiedelten Gebieten insgesamt höher als in Städten. Im Land- und Stadtkreisranking belegt Suhl den ersten Platz. Seine Einwohner fahren zu 67 Prozent häufiger einen SUV als der Durchschnitt der deutschen Autofahrer. Platz zwei belegt der Landkreis Sonneberg (58 Prozent über Durchschnitt). Auf Platz drei folgt Wunsiedel im Fichtelgebirge (51 Prozent). Der Landkreis Hildburghausen folgt auf Platz 40 der Landkreis-Auswertung. Dort ist der SUV-Anteil 23 Prozent höher als im Durchschnitt. Die übrigen Südthüringer Landkreise werden in der Auswertung des Vergleichsportals nicht aufgeführt.