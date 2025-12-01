Auffällig ist laut dem LKA, dass unter den Kindern die stärksten Zuwächse bei der Gewaltkriminalität zu verzeichnen waren – 2024 erreichten diese mit rund 1.400 Tatverdächtigen einen Höchststand der vergangenen zehn Jahren. Jugendliche bilden dennoch nach wie vor die mit Abstand größte Gruppe unter den Tatverdächtigen bei diesen Delikten, gefolgt von den Heranwachsenden.