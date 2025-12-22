Die Weihnachtsfeiertage stehen vor der Tür. Das ist traditionell die Zeit, in der besonders gut und viel gegessen wird. Doch nicht jeder oder jede kann das: Mit Genuss essen. So hat die Krankenkasse Barmer nach Auswertung ihrer Abrechnungsdaten festgestellt: Die Zahl der Menschen mit Essstörungen ist im Freistaat in den vergangenen Jahren stark angestiegen. Vor allem junge Frauen sind betroffen.