Die Weihnachtsfeiertage stehen vor der Tür. Das ist traditionell die Zeit, in der besonders gut und viel gegessen wird. Doch nicht jeder oder jede kann das: Mit Genuss essen. So hat die Krankenkasse Barmer nach Auswertung ihrer Abrechnungsdaten festgestellt: Die Zahl der Menschen mit Essstörungen ist im Freistaat in den vergangenen Jahren stark angestiegen. Vor allem junge Frauen sind betroffen.
Auswertung für Thüringen Zahl der Essstörungen nimmt deutlich zu
Jolf Schneider 22.12.2025 - 06:00 Uhr