Die AfD in Sachsen und Thüringen hat sich laut einer Analyse von Wissenschaftlern der Technischen Universität Dresden (TU) fest als „Arbeiterpartei“ etabliert. Bei den Landtagswahlen fiel ihr Stimmenanteil unter Arbeitnehmern mit 45 Prozent in Sachsen und 49 Prozent in Thüringen besonders hoch aus, heißt es in einem Bericht des Mercator Forums Migration und Demokratie an der TU. In Thüringen wählten danach 33 Prozent der Angestellten und 30 Prozent der Selbstständigen „blau“. Unter den Rentnern war die CDU mit 30 Prozent die meistgewählte Partei, die AfD kam hier nur auf 23 Prozent. Interessant auch: Unter den Arbeitern büßte die Linke den Daten zufolge 16 Prozentpunkte ein – ebenso viel wie das BSW aus dem Stand holte.