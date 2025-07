Verschuldung der bayerischen Kommunen steigt schneller als im Bundesschnitt

Folge sind einerseits mangelnde Investitionen in Schulen, Straßen oder Bibliotheken und andererseits ein rascher Anstieg der Verschuldung, der laut KfW in Bayern überdurchschnittlich ausfiel. Bundesweit sind die kommunalen Wertpapierschulden und für Investitionen aufgenommenen Kredite dem Kommunalpanel zufolge 2024 um 10 Prozent auf 1.780 Euro je Einwohner gestiegen, in Bayern sogar um 14 Prozent, die Gesamtsumme war in Bayern mit 1.564 Euro Schulden je Einwohner aber niedriger als im deutschlandweiten Schnitt.