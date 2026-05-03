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Ausweis auf Abwegen Verlorener Personalausweis taucht bei Online-Bestellung auf

Unerwarteter Fund beim Shoppen: Eine Frau entdeckt im neuen Portemonnaie einen fremden Ausweis, der samt Retoure quer durch Bayern gereist war.

Ausweis auf Abwegen: Verlorener Personalausweis taucht bei Online-Bestellung auf
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Der verloren gegangene Ausweis hat eine weite Reise hinter sich. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Sulzbach-Rosenberg (dpa/lby) - Eine Frau aus der Oberpfalz hat beim Auspacken einer neu bestellten Geldbörse eine unerwartete Überraschung erlebt: In dem Portemonnaie steckte ein fremder Personalausweis. Die Finderin aus Sulzbach-Rosenberg (Landkreis Amberg-Sulzbach) brachte das Dokument zur Polizei, wie die Beamten mitteilten. Die Geldbörse war bei einem Online-Versandhändler bestellt worden.

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Laut einem Polizeisprecher hatte die Besitzerin des Personalausweises aus Kempten (Allgäu) die Geldbörse zuvor bestellt, dann aber retourniert, weil ihr der Stauraum nicht gefiel. Dass ihr Personalausweis dabei noch im Innenfach lag, hatte sie wohl nicht bemerkt. Das amtliche Dokument reiste so unbemerkt quer durch Bayern: von Kempten im Allgäu, fast an der österreichischen Grenze, bis in die Oberpfalz im Nordosten des Freistaats. Der Personalausweis wird der Frau zurückgegeben.