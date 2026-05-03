Ausweis auf Abwegen: Verlorener Personalausweis taucht bei Online-Bestellung auf

Laut einem Polizeisprecher hatte die Besitzerin des Personalausweises aus Kempten (Allgäu) die Geldbörse zuvor bestellt, dann aber retourniert, weil ihr der Stauraum nicht gefiel. Dass ihr Personalausweis dabei noch im Innenfach lag, hatte sie wohl nicht bemerkt. Das amtliche Dokument reiste so unbemerkt quer durch Bayern: von Kempten im Allgäu, fast an der österreichischen Grenze, bis in die Oberpfalz im Nordosten des Freistaats. Der Personalausweis wird der Frau zurückgegeben.