Sulzbach-Rosenberg (dpa/lby) - Eine Frau aus der Oberpfalz hat beim Auspacken einer neu bestellten Geldbörse eine unerwartete Überraschung erlebt: In dem Portemonnaie steckte ein fremder Personalausweis. Die Finderin aus Sulzbach-Rosenberg (Landkreis Amberg-Sulzbach) brachte das Dokument zur Polizei, wie die Beamten mitteilten. Die Geldbörse war bei einem Online-Versandhändler bestellt worden.
Ausweis auf Abwegen Verlorener Personalausweis taucht bei Online-Bestellung auf
dpa 03.05.2026 - 14:03 Uhr