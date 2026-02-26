Ausweichverkehr Vorbild Tirol - Durchfahrtsverbote in Bayern in der Kritik

Stau, stockend - zähfließend?

Bei zähfließendem Verkehr dürfen die Beamten Autofahrer nicht zurücksenden - aber: "Da fahren auch schon sehr viele Autofahrer von der Autobahn ab", sagt Sonntag. Die Kontrollen seien mit dem täglichen Streifendienst zu bewältigen, extra Beamte gebe es nicht. "Wann immer möglich machen wir die Kontrollen." Sei aber Wichtigeres zu tun, müssten die Streifenbesatzungen abrücken.

Sonntag sieht dennoch Erfolge. Allein am vergangenen Wochenende hätten Beamte an vier Autobahnausfahrten rund 500 Autofahrer kontrolliert - und 230 davon zurückschickt. Seit dem Start der Verbote seien knapp 6.000 Verkehrsteilnehmer kontrolliert worden. "Etwa 3700 mussten wir auf die Autobahn zurückschicken." Einige wenige, die sich uneinsichtig zeigten, seien auch mit gebührenpflichtig verwarnt worden.

Warum wird nicht bestraft?

Die Kritik, in Bayern werde nicht ausreichend sanktioniert und nicht oft genug das mögliche Verwarngeld von rund 50 Euro für Pkw verhängt, weist Sonntag zurück. Es gehe nicht ums Abkassieren, sondern darum, den Durchgangsverkehr bereits vor den Orten aufzuhalten. Insofern mache es keinen Sinn, wenn sich die Streifen hinter dem Schild im Ort platzieren würden.

Stoßstange an Stoßstange im Ort

Durchfahrverbote gelten in den oberbayerischen Landkreisen Miesbach (seit 24. Dezember 2025), Rosenheim (seit dem 15. August 2025) und Berchtesgadener Land (seit dem 5. September 2025) an den Autobahnen 8 und 93. Das Landratsamt Ostallgäu hat ebenfalls beschränkte Durchfahrtsverbote erlassen, um staubedingten Ausweichverkehr von der Autobahn A7 einzudämmen.

Seit rund sechs Jahren verhängt das österreichische Bundesland Tirol die Abfahrverbote. Für die Wintersaison bis Ostermontag gelten sie unter anderem in den Bezirken Kufstein, Reutte, Imst und Schwaz an Wochenenden und Feiertagen auf ausgewählten Gemeinde- und Landesstraßen von 7.00 bis 19.00 Uhr. Die Erfahrungen seien gut, hieß es: Von Mitte April bis Anfang November wurden laut Land Tirol im vergangenen Jahr rund 516.000 Fahrzeuge auf die Hauptverkehrsrouten zurückverwiesen.