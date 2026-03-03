Ausweichverkehr Rosenheimer Landrat will Verwaltungshelfer wie in Tirol

Ministerium: Nur Polizei hat Weisungsbefugnis

"Wir werden die Vorschläge weiter sorgfältig prüfen und stehen dazu in engem Austausch mit allen Beteiligten", teilte ein Ministeriumssprecher auf Anfrage zu Lederers Vorschlag mit. Nach der Straßenverkehrs-Ordnung dürfe nur die Polizei den Verkehr regeln. Verwaltungshelfer hätten grundsätzlich keine Weisungsbefugnis gegenüber Verkehrsteilnehmern. Die Polizei werde weiter durch Kontrollen zur Durchsetzung der Verbote beitragen - und dabei auch die Osterferien im Blick haben. "Erforderlichenfalls werden wir die örtliche Polizei noch durch Kräfte der Bereitschaftspolizei verstärken."