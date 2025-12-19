Ausweichverkehr Neue Durchfahrtsverbote für Ausweichverkehr bei Stau

München (dpa/lby) - Bei Stau auf der Autobahn 8 gelten jetzt auch im Landkreis Miesbach Durchfahrtsverbote. Die Regelung gelte ab dem 24. Dezember freitags, samstags, sonntags und feiertags, teilte das Landratsamt Miesbach mit. Betroffen seien die Anschlussstellen Irschenberg, Weyarn und Holzkirchen. Auch Farchant im Landkreis Garmisch-Partenkirchen hat so eine Regelung erlassen, pünktlich zum Start in die Weihnachtsferien. Bei Stau auf der Bundesstraße 2/23 Richtung Süden gilt dort seit Freitag ebenfalls ein Abfahrts- und Durchfahrverbot.