Ausweichverkehr Neue Durchfahrtsverbote für Ausweichverkehr bei Stau

Stoßstange an Stoßstange im Ort

Die Behörden wollen damit verhindern, dass Autofahrerinnen und Autofahrer sich durch Ortschaften und über kleinere Straße schlängeln, wenn es sich auf den Hauptverkehrsrouten mal wieder staut. Denn die Folge des Ausweichverkehrs ist oft ein Verkehrschaos - wenn auch in den Dörfern die Autos Stoßstange an Stoßstange stehen und selbst für Rettungsdienste und Feuerwehr kaum mehr ein Durchkommen ist.