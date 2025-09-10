Auswandern: Wohin es deutsche Auswanderer zieht

Wo zieht es die Deutschen noch hin?

Auf den Plätzen vier und fünf folgen Frankreich und die Niederlande. Danach -mit etwas Abstand - Belgien, Italien und Schweden. Für Großbritannien liegen wegen des Brexits lediglich Daten bis 2019 vor. Sie wurden deshalb nicht miteinbezogen. 2019 waren knapp 142.400 Deutsche im Vereinigten Königreich gemeldet.