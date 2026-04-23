Besuch aus den USA in der Karneval- und Fachwerkstadt Wasungen? Nicht alltäglich, aber auch nicht mehr allzu ungewöhnlich: Stammen doch so einige US-Amerikaner von der Wasunger Familie Heiner/Dietzel ab, die einst aus Deutschland auswanderte und in der „Neuen Welt“ in Amerika einen Neuanfang wagte.