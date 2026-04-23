Auf den Spuren ihrer Vorfahren wandelte jüngst eine Abordnung Amerikaner, welche Wasungen, hier die Stadtkirche, besuchte. Allesamt sind sie Nachfahren der Auswanderer-Familie Heiner/Dietzel. Eberhard Wolf (3. von links) begleitete die Besucher. (Foto: privat)
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Besuch aus den USA in der Karneval- und Fachwerkstadt Wasungen? Nicht alltäglich, aber auch nicht mehr allzu ungewöhnlich: Stammen doch so einige US-Amerikaner von der Wasunger Familie Heiner/Dietzel ab, die einst aus Deutschland auswanderte und in der „Neuen Welt“ in Amerika einen Neuanfang wagte.