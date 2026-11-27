Wenn Peter Möller durch Meiningen läuft, wandert sein Blick nicht wahllos durch die Straßen. Er bleibt an Geschäften hängen, die es früher nicht gab, an leer stehenden Häusern, an neu gestalteten Plätzen oder Parkflächen. Fast automatisch vergleicht er das Stadtbild mit den Erinnerungen, die er im Kopf trägt. Es ist der Blick eines Menschen, der wissen möchte, was sich verändert hat, seit er das letzte Mal hier war.