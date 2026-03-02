Wenn Heino die Bühne betritt, braucht es keine Showtreppe, kein Feuerwerk, kein Spektakel. Ein Standmikrofon, eine überdimensionale Deutschlandfahne im Hintergrund und diese Stimme, die seit Jahrzehnten wie ein akustisches Markenzeichen durch die Republik klingt. Mehr ist nicht nötig. „Solange mir der liebe Gott meine Stimme erhält, werde ich weiter für mein Publikum singen!“, sagt der 87-Jährige im ausverkauften Meininger Volkshaus.