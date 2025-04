„Das Buch ist FSK 50. Ab dann kann man es gefahrenlos genießen“, kündigt Kultautor Stefan Schwarz am Dienstagabend sein Werk „Umsonst-Epilierte aller Länder, vereinigt euch“ an. Die Lesung hat noch gar nicht richtig begonnen, da schallt schon das Lachen des zahlreich erschienenen Publikums durchs Ilmenauer Parkcafé. Fast 200 Frauen und Männer sind gekommen, um den „Sexkapaden“ des Autors zu lauschen. Ausverkauftes Haus – mal wieder. Mit seinen zahlreichen Lesungen der vergangenen Jahre hat sich der Autor als gern gesehener Stammgast der Ilmenauer Veranstaltungslandschaft etabliert. Die Lesungen strotzen in der Regel nur so von Humor und ausgelassener Stimmung. Seine Latte liegt hoch – und nach diesem Abend wohl noch ein Stückchen höher.