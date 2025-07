Manche Experten konnten kaum glauben, dass die junge Frau die lange Zeit unter schwierigsten Bedingungen bei nächtlicher Eiseskälte und sengender Sonne am Tag überlebt hat. Nach eigenen Angaben trank sie Regenwasser und Wasser aus Pfützen und übernachtete teilweise in Höhlen. In ihrer Mitteilung hieß es: "Der Gedanke an all die Menschen, die an mich geglaubt, nach mir gesucht und weiter für mich gehofft haben, gab mir in meinen dunkelsten Momenten die Kraft, weiterzumachen."